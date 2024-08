Surfe em Atlântida, encontros de família e vaquinha na enchente: a relação de Tati Weston-Webb com o RS

Medalhista de prata no surfe feminino durante as Olimpíadas de Paris, Tatiana Weston-Webb já pegou ondas na praia de Atlântida, no litoral do Rio Grande do Sul. Apesar de ter se mudado de Porto Alegre logo após nascer, a gaúcha visitou o Estado em outras ocasiões para encontros de família, que ocorrem principalmente nas festas de final de ano. Essa ligação fez com que a atleta se mobilizasse pelas redes sociais para arrecadar doações para as pessoas afetadas pela enchente de maio.