Kirsty Coventry é a primeira mulher eleita para a presidência do Comitê Olímpico Internacional

A ex-nadadora Kirsty Coventry é a nova presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ela foi eleita em sessão da Assembleia Geral da entidade, realizada nesta quinta-feira (20), em Costa Navarino, na Grécia.

Kirsty, de 41 anos, superou outros seis concorrentes, entre eles o ex-campeão olímpico de atletismo Sebastian Coe e o filho do ex-presidente do COI, Juan Antonio Samaranch Jr..

A nova presidente foi eleita com 49 dos 97 votos computados. Samaranch Jr somou 28 e Coe recebeu oito indicações.

Primeira africana

Nascida no Zimbábue, Coventry também é a primeira representante do continente africano a ocupar o cargo, que antes teve oito europeus e um norte-americano. Aos 41 anos, ela assumirá a presidência em 23 de junho, data em que se comemora o Dia Olímpico.

— Esta não é só uma grande honra, mas também um lembrete para cada um de vocês de que eu vou liderar esta organização com muito orgulho, com nossos valores e, espero, com muita confiança. Que todos vocês se sintam orgulhosos da decisão que tomaram — disse a nova presidente, em seu discurso de vitória.