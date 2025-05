Gabi pede "tempinho para descansar a cabeça", antes de iniciar novo ciclo na seleção de vôlei

Na lista de 30 jogadoras inscritas pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações de Vôlei a partir de junho, a ponteira e capitã Gabi pretende ficar um tempo ausente das quadras após a temporada com o Conegliano, da Itália, finalizada no domingo (4).

Em sua primeira temporada no voleibol italiano, Gabi não tem do que reclamar. Foi eleita a MVP das finais do campeonato local e apontada como a melhor ponteira da Liga dos Campeões.