Rafaela Silva e Luana Carvalho conquistam bronze no Grand Slam de Judô de Astana

Rafaela Silva disputa nova categoria de peso. Tamara Kulumbegashvili / Divulgação/IJF

As judocas brasileiras seguem brilhando no Grand Slam de Judô de Astana, no Cazaquistão, última etapa da Circuito Mundial antes do Campeonato Mundial, que acontecerá em junho. Neste sábado (10), Rafaela Silva e Luana Carvalho garantiram mais dois bronzes e repetiram os resultados de Jessica Pereira, Natasha Ferreira e Shirlen Nascimento, que na sexta-feira, também subiram no pódio.

Bicampeã mundial e campeã olímpica do peso leve (57 kg), Rafaela Silva está em nova categoria de peso para o ciclo dos Jogos de Los Angeles 2028. E após alguns tropeços, ela garantiu em Astana sua primeira medalha no circuito mundial no meio-médio (63 kg).

Rafaela já havia garantido um bronze no Campeonato Pan-Americano e Oceania, disputado em Santiago, no Chile, no final de abril. Neste sábado, a experiente judoca de 33 anos estreou vencendo a chinesa Han Liu, com um ippon em apenas 66 segundos de luta.

Na segunda rodada, a atleta do Flamengo venceu a croata Katarina Kristo, após a adversária ser desclassificada com três punições, aos 8min08seg de golden score.

Se a luta anterior foi longa, Rafaela Silva foi rápida nas quartas de final e em 11 segundos derrubou a espanhola Laura Vázquez. Mas na semifinal, a brasileira encarou a japonesa Narumi Tanioka, que acabou levando a melhor em um combate que durou 9min29seg. A vitória da asiática veio com um yuko.

Derrotada na semifinal, Rafaela foi para a disputa da medalha de bronze e com uma imobilização venceu a polonesa Natalia Kropika, com 2min50seg de luta.

A medalha de ouro ficou com a francesa Melkia Auchecorne, que venceu a japonesa Tanioka no golden score. A mongol Enkhriilen Lkhagvatogoo, que havia eliminado a brasileira Nauana Silva (Pinheiros-SP), na segunda rodada, ficou com o outro bronze.

Luana vira no último segundo e garante pódio

Uma das apostas do Brasil para o ciclo de 2028 é Luana Carvalho. A judoca do Umbra/Vasco da Gama (RJ) é a 33ª colocada do ranking mundial da categoria médio (70 kg). Medalhista nas quatro últimas edições do Campeonato Pan-Americano e Oceania, ela conquistou sua primeira medalha no circuito mundial neste sábado.

Em sua estreia, já na segunda rodada, Luana venceu a russa Tamara Lishchenko, com dois waza-aris. Nas quartas, ela foi superada pela italiana Giorgia Stangherlini, que conseguiu um ippon a 14 segundos do final, quando a brasileira vencia por yuko.

Com a derrota, Luana Carvalho foi para a repescagem e encarou a alemã Sarah Mehlau, derrotada por ippon em 49 segundos. Na disputa do bronze, uma luta complicada diante da italiana Martina Esposito, que liderava com dois yuko até os segundos finais, quando a carioca de 23 anos partiu para o ataque e conseguiu um ippon no estouro do cronômetro, assegurando o bronze.

A campeã foi a italiana Sangherlini, que venceu a chinesa Yingying Feng por ippon. A alemã Dena Pohl levou a segunda medalha de bronze.

Luan Almeida e Gabriel Falcão caem nas eliminatórias do meio-médio

Mais dois brasileiros competiram em Astana neste sábado. Na categoria meio-médio (81 kg), Luan Almeida (Sesi-SP) e Gabriel Falcão (Instituo Reação-RJ) não conseguiram chegar às rodadas finais.

Luan Almeida estreou na segunda fase diante do georgiano Irakli Beroshvili e com 1min48seg venceu por ippon. Nas oitavas de final, acabou derrotado pelo italiano Manuel Parlati, por waza-ari.

Já Gabriel Falcão perdeu logo na estreia, diante do sul-coreano Jun-seong Lee, com um waza-ari no golden score.

O ouro foi para Joon-hwan Lee, também da Coreia do Sul, que venceu o atual campeão olímpico, o japonês Takanori Nagase. O pódio ainda teve o cazaque Abylaikhan Zhubanazar e o Zaur Dvalashvili, da Georgia.