Jogadores brasileiros que não tiveram oportunidades no Brasil e buscaram ganhar a vida em outros países existem aos montes. Agora, são raros os personagens com essa narrativa que conseguem fazer sucesso na Europa, sendo titulares em grandes clubes e marcando gols na Champions League. Por conta disso, tais histórias merecem ser valorizadas, mostrando que é possível trilhar um caminho diferente no futebol.