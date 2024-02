A importância de ter um camisa 9 de qualidade no time foi provada no duelo entre Napoli e Barcelona pela Champions League. O jogo de ida das oitavas de final terminou empatado em 1 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália. Os centroavantes Robert Lewandowski e Victor Osimhen foram os responsáveis pelos gols da partida, que foi marcada pelo equilíbrio.