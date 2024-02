Mais dois jogos das oitavas de final da Champions League foram realizados nesta terça-feira (20). No Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, a Inter venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, com gol de Arnautovic. Já no Philip Stadium, em Eindhoven, na Holanda, PSV e Borussia Dortmund ficaram no empate por 1 a 1. Malen marcou para os alemães e Luuk de Jong fez para os holandeses.