Nesta quarta-feira (21), o Barcelona visita o Napoli pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. A partida, que ocorre às 17h (horário de Brasília), pode marcar a estreia do atacante Vitor Roque no principal torneio do futebol europeu. O jovem chegou ao clube da Catalunha em janeiro e já soma dois gols em oito jogos.