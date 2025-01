Botafogo vence Votuporanguense, termina em primeiro em seu grupo na Copinha

A festa dos jogadores do Botafogo após o gol. Henrique Lima / Botafogo

O duelo entre Botafogo e Votuporanguense desta quarta-feira (8) pela terceira rodada, com as equipes já classificados para a segunda fase, valia apenas a liderança do Grupo 1 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com gol de Lucas Camilo, o time carioca garantiu a primeira colocação com triunfo por 1 a 0 na Arena Plínio Marin, na cidade sede de Votuporanga.

O Botafogo fecha a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos, com quatro gols marcados e um sofrido, totalizando três de saldo. O time agora aguarda a definição do Grupo 2, para saber o adversário da 2ª fase. A Ponte Preta lidera com seis pontos, enquanto o Iape-MA é o segundo colocado, com quatro.

O único gol da partida saiu aos três minutos de bola rolando. Ex-Grêmio, Lucas Camilo acertou um belo chute de fora da área para dar a vitória ao Botafogo. O placar só não foi mais elástico graças a trave e ao zagueiro Matheus, do Votuporanguense, que tirou uma bola em cima da linha.

Ainda nesta quarta-feira, o Fortaleza conquistou a primeira vitória na Copinha, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 25. O time cearense superou o São Bento por 3 a 0, em Santana do Parnaíba, e aparece em segundo lugar da chave, com quatro pontos. Quem também desencantou foi o Capitão Poço-PA, que venceu o Rio Branco-ES, por 2 a 1, pelo Grupo 4. É a primeira vez que o time paraense disputa a Copinha. Esta chave já está definida, com Mirassol e Criciúma classificados para a 2ª fase.