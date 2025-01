Roberto Carlos nega estar morando no CT do Real Madrid e pode acionar TV espanhola na Justiça

Roberto Carlos se manifestou nas redes sociais para negar que esteja morando no centro de treinamento do Real Madrid. A informação havia sido divulgada no programa "Fiesta", do canal espanhol Telecinco. O ex-lateral da seleção brasileira, que está se divorciando, afirma que está morando em residência privada e que sua equipe jurídica está analisando alegações da TV local para tomar "medidas apropriadas".

"Embora valorize minha privacidade, sinto-me obrigado a abordar os rumores infundados sobre minha moradia. Essas histórias fabricadas são totalmente falsas e parecem ter sido criadas para gerar clique", disse o lateral do pentacampeonato, em nota oficial. O canal ainda não se manifestou sobre o tema.

Aos 51 anos, Roberto Carlos está se separando da fisioterapeuta Mariana Luccon, com quem era casado desde 2009 e tem duas filhas, Manuela e Marina. Segundo a TV espanhola, os sogros do brasileiro moram em uma segundo imóvel que ele tem em Madri. Assim, teria buscado as dependências do Real, localizado no Parque de Valdebebas, durante o processo de divórcio.

Roberto Carlos é pai de outros nove filhos. Além de Mariana, o ex-jogador foi casado com Alexandra Pinheiro, mãe de Roberta, Giovanna e Roberto Junior. Com a advogada Barbara Thurler, ele foi pai de Bernardo e Betina. Por sua vez, a húngara Alexa Fedra é mãe de Christopher, e a mexicana Dora Robles, de Rebecca Carla.

Considerado um dos maiores laterais-esquerdos de todos os tempos, Roberto Carlos se consagrou com a camisa do Real Madrid, clube pelo qual atuou por quase uma década e virou ídolo. Foram 13 títulos, incluindo três taças da Liga dos Campeões e quatro do Campeonato Espanhol, com 71 gols marcados em 584 partidas.