O modelo de negócio adotado pelo Inter na contratação de Diego Rosa

O Inter acerta os últimos detalhes para contratar o meio-campista Diego Rosa . Ao contrário da negociação envolvendo o zagueiro Juninho, a vinda do jogador que pertence ao Grupo City será por empréstimo de uma temporada.

O contrato firmado com Diego Rosa será válido até dezembro. Ao fim deste primeiro vínculo com o Inter, os gaúchos poderão exercer a compra definitiva. Os valores da negociação ainda são guardados em sigilo.

O jogador é formado pela base do Grêmio , e foi vendido pelo clube gaúcho ao grupo City em agosto de 2020 , antes mesmo de estrear pelo profissional.

No ano anterior, Diego Rosa havia sido campeão do mundial sub-17 com a seleção brasileira e era considerado uma "joia" da base tricolor.