Inter tenta acerto com volante formado na base do Grêmio

No Brasil, último clube de Diego Rosa foi o Bahia.

O Inter trabalha na contratação do volante Diego Rosa. O jogador de 22 anos atua no Lommel SK, da segunda divisão da Bélgica.

O jovem é formado pela base do Grêmio , e foi vendido pelo clube gaúcho ao grupo City em agosto de 2020 , antes mesmo de estrear pelo profissional.

No ano anterior, Diego Rosa havia sido campeão do mundial sub-17 com a seleção brasileira e era considera uma "joia" da base tricolor.