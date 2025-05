No momento, Valencia (E) e Borré (D) estão lesionados. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O sinal de alerta ligou para o setor ofensivo do Inter com a provável lesão de Enner Valencia. O equatoriano sentiu um problema muscular na derrota para o Atlético Nacional, pela Libertadores, na última noite.

Enquanto isso, em Porto Alegre, Rafael Borré tem intensificado o tratamento para voltar ao time o quanto antes. O atacante colombiano trata a lesão de grau II na posterior da coxa esquerda desde o dia 26 de abril.

O machucado foi detectado após 19 minutos em campo na vitória contra o Juventude. Ele já foi baixa em três partidas, abrindo espaço para Valencia seguir como dono da posição, além de permitir minutos para jovens como Lucca, Ricardo Mathias e Raykkonen.

Fisioterapia extra

Segundo apurou Zero Hora, além do tratamento no clube, Borré tem o auxílio de dois outros profissionais de fisioterapia numa espécie de terceiro turno para evoluir fisicamente.

A resposta tem sido positiva e há possibilidade de avanço para trabalhos leves no campo nos próximos dias. O tempo estimado de recuperação trabalhado nos bastidores era de quatro a cinco semanas.

Logo, mesmo com a baixa de Valencia, o colombiano tende a seguir como ausência contra o Nacional, no Uruguai, na próxima quinta (15), na quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Expectativa pelo retorno

Há esperanças pela dedicação ao tratamento e também histórico de recuperação do atleta de a volta acontecer na segunda quinzena deste mês. Serão três partidas antes de enfrentar o Bahia, no encerramento da fase de grupos, no Beira-Rio, em 28 de maio. A ideia é dar ritmo para ele estar em alto nível contra os nordestinos.

É a quarta lesão de Borré desde a chegada ao clube. O atacante acumula três problemas na coxa esquerda e um na direita. Ele voltou antecipadamente em todas as ocasiões. Em média, o tempo de afastamento é de 20 dias. Na atual lesão, já são 13 dias de recuperação.

Contra o Nacional, no Uruguai, Roger Machado deverá analisar se optará por um jovem ou adaptar Wesley como centroavante. Antes, no domingo (11), contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, ele deverá dar indícios da equipe, já que preservará alguns titulares.

