Juninho deve chegar a Porto Alegre na próxima semana

Juninho trabalhou com Roger Machado no Bahia.

A proposta do Inter pelo jogador ficou na casa de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões). Juninho é alvo colorado desde o início do ano, quando a direção passou a buscar um companheiro para Vitão, posto que atualmente tem sido ocupado por Victor Gabriel .

O clube mais recente de Juninho é o Midtjylland, da Dinamarca . Sua última partida foi em 20 de fevereiro, a derrota por 5 a 2 para o Real Sociedad pela Liga Europa, quando saiu do banco e ficou 45 minutos em campo.

José Carlos Ferreira Júnior é natural de Londrina, no Paraná, e é formado pela base do Coritiba e tem passagens por Palmeiras, Atlético-MG e Bahia.

O defensor foi indicado por Roger Machado , que treinou o atleta no Bahia entre 2019 e 2020. Ele deixou o Brasil em meados de 2021, adquirido pelo Midtjylland por 1,6 milhão de euros.

