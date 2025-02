FGF define arbitragem de Inter x Caxias pela semifinal do Gauchão

Beira-Rio receberá o jogo decisivo entre Inter e Caxias. Marco Favero / Agencia RBS

A arbitragem para o jogo deste sábado (1º) entre Inter x Caxias, pela volta da semifinal do Gauchão 2025, está definida.

Roger Goulart foi escalado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Jorge Bernardi e Fagner Cortes serão os auxiliares. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27).

Rafael Traci, do Paraná, será o responsável pelo VAR.

A bola rola para Inter e Caxias às 21h30min, no Beira-Rio. Na ida, o Colorado venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol para avançar à final.

Polêmicas de arbitragem no Gauchão 2025

A FGF anunciou, na terça-feira (25), que o árbitro de vídeo para fase decisiva do Campeonato Gaúcho seria de fora do Rio Grande do Sul, visto as polêmicas recentes.

Com semblante de cansaço e clima de tensão, Luciano Hocsman, presidente da entidade, falou sobre a questão.

— Faremos isso para arrefecer o que está acontecendo aqui. É dolorido para mim, pela confiança que tenho no comprometimento e no trabalho que é realizado pelos árbitros do Rio Grande do Sul. Mas chega um momento que nós temos de pensar de uma forma responsável, para arrefecer algo que está caminhando para um clima muito perigoso.

Durante a coletiva, também foi discutido o clima entre a arbitragem, os torcedores e as delegações dos clubes. Hocsman fez um alerta sobre a situação, destacando que o clima está "muito desproporcional":

— Quero fazer um alerta para vocês. Há preocupação da Federação em relação à segurança dentro e fora dos estádios. Não só com membros da FGF. Vocês não têm ideia o que está acontecendo com a equipe de arbitragem do último final de semana. É algo que me entristece muito.