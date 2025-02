Alvo do Inter, Diego Rosa se despede de clube belga: "Em busca de novos desafios"

Diego Rosa passou pelo Bahia entre o início de 2023 e de 2024. Felipe Oliveira/EC Bahia

Em tratativas com o Inter, o volante Diego Rosa se despediu do Lommel SK, da Bélgica, nesta quarta-feira (26). O volante de 22 anos fez uma postagem nos stories do Instagram.

— Agradeço a todos da Lommel por todo apoio e carinho. Em busca de novos desafios — escreveu, em inglês (veja abaixo).

O Inter pretende anunciar Diego Rosa até sexta-feira (28), quando se encerra a janela de transferências com o mercado exterior.

O jogador é formado pela base do Grêmio, e foi vendido pelo clube gaúcho ao grupo City em agosto de 2020, antes mesmo de estrear pelo profissional.

No ano anterior, Diego Rosa havia sido campeão do mundial sub-17 com a seleção brasileira e era considera uma "joia" da base tricolor.

Em 2021, o atleta foi emprestado ao Lommel. Pouco utilizado, passou pelo modesto Vizela, de Portugal, e em 2023, retornou ao Brasil para defender o Bahia, pelo qual fez 30 jogos em um ano. Em seguida, retornou ao Lommel SK.

Publicação de Diego Rosa nos stories do Instagram. @diegorosa / Instagram / Reprodução