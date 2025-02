Como Irala pode se encaixar no Inter

Argentino pode ser substituto de Thiago Maia. ALEJANDRO PAGNI / AFP

O Inter tenta concretizar antes do fechamento da janela de transferências internacional — que se encerra nesta sexta-feira (28) — a contratação de Elián Irala, volante de 20 anos que pertence ao San Lorenzo.

O jovem jogador é titular da equipe argentina e, no Beira-Rio, terá a missão de repor a saída de Thiago Maia, negociado com o Santos.

Formado na base do San Lorenzo, Irala subiu ao profissional com o técnico Rubén Darío Insua, em 2023. No ano passado virou titular já com a equipe sendo comandada pelo ex-meia Leandro Romagnoli.

O volante foi uma aposta do treinador que assumiu o time, primeiro, de forma interina. Depois, ele acabou efetivado. A entrega de Irala sempre agradou Romagnoli, que destacava sua dedicação pelo time.

— Ele é um jogador que se sacrifica muito, que nunca dá nenhuma bola por perdida. O que cobro é que deve jogar mais simples. Sempre paro os treinamentos e digo para jogar simples, com um ou dois toques. Ele excede um pouco isso por ter essa vontade de ajudar| — declarou Romagnoli em setembro do ano passado, logo após o jogador renovar seu contrato até final de 2027.

À época havia rumores de interesse do River Plate na contratação do jovem que agora interessa ao Inter.

Como joga

Irala seguiu como titular do San Lorenzo e vem atuando na equipe atualmente treinada por Miguel Ángel Russo. Ele foi titular nos sete jogos da equipe no atual Campeonato Argentino.

O San Lorenzo tem jogado no sistema tático 4-2-3-1. Irala forma a dupla de volantes com Nicolás Tripichio. Ele é o jogador que se solta mais, sendo o segundo volante da equipe.

Mapa de calor mostra Irala (5) mais adiantado que Tripichio (24) na formação em 4-2-3-1 do San Lorenzo. Sofascore / Reprodução

Apesar de ter liberdade, Irala no San Lorenzo joga menos avançado do que o segundo volante de Roger Machado no esquema tático do Inter. No ano passado, Thiago Maia tinha uma presença maior no ataque.

O atleta que está de saída do Beira-Rio teve no Brasileirão de 2024, por exemplo, uma média de 19,1 passes no campo de ataque em 26 jogos. No Campeonato Argentino do ano passado, Irala atuou 22 vezes e teve uma média de 13,2 passes no campo adversário.

O argentino, porém, se mostra mais efetivo na marcação. Ele desarma em média 2,3 por jogo enquanto Thiago Maia fez 1,5 por partida.

Uma chegada de Irala por Thiago Maia representaria um ganho defensivo para o Inter, mas uma menor capacidade de chegada ao ataque. O argentino, porém, tem 20 anos, e, como dito por seu ex-técnico Romagnoli, ainda está em processo de evolução.

Caberá a Roger Machado, no caso da chegada do jogador, trabalhar sua maior participação ofensiva.

Comparação Irala x Thiago Maia

Irala no Campeonato Argentino do ano passado

22 jogos

19 como titular

2 gols

Média de passes por jogo: 25,2 (77% de efetividade)

Passes no campo de ataque: 13,2 (71% de efetividade)

Desarmes: 2,3 por jogo

Interceptações: 0,9 por jogo

Thiago Maia no Brasileirão do ano passado

27 jogos

26 como titular

2 gols

4 assistências

Média de passes por jogo 33,3 (86% de efetividade)

Média de passes no campo de ataque: 19,1 (81% de efetividade)

Desarmes: 1,5 por jogo

Interceptações 1,1 por jogo

