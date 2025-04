Cuiabá x Inter: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão sub-20

O confronto entre Cuiabá x Inter , válido pela quinta rodada do Brasileirão sub-20 , será às 16h desta quinta-feira (10). A partida ocorre no CT Manoel Dresch , em Cuiabá.

Escalações para Cuiabá x Inter:

Arbitragem para Cuiabá x Inter:

Onde assistir a Cuiabá x Inter:

Como chegam Cuiabá e Inter

Cuiabá

O time mato-grossense iniciou sua jornada na competição com uma goleada sobre o Juventude, por 6 a 0 . Depois, empatou com Corinthians e perdeu para Athletico-PR e Flamengo. Atualmente, ocupa 14ª colocação , um ponto a frente da zona de rebaixamento.

Inter

Depois de vitórias nas duas primeiras rodadas da competição, o Colorado conheceu a sua primeiras derrotas: por 2 a 1 para o Palmeiras, e por 1 a 0 para o Juventude. A equipe do técnico Renan Brito abre a rodada na sétima colocação do Brasileiro, com seis pontos, quatro a menos do que o líder Cruzeiro.