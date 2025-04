Vietnã anuncia que comprará mais produtos americanos para adiar tarifas

O país do sudeste asiático, uma potência do setor têxtil, tem como principal mercado de suas exportações os Estados Unidos. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 46% aos produtos vietnamitas.

O primeiro-ministro Pham Minh Chinh disse que seu país buscará "negociar com os Estados Unidos para alcançar um acordo bilateral e avançar na direção de um equilíbrio comercial sustentável", segundo um comunicado publicado no site do governo.

O secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, enviou uma carta a Trump para pedir o adiamento das tarifas e disse esperar que os dois se reúnam no final de maio para concluir o acordo sobre o tema.