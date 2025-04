Pequena torcedora vende vaca para assistir ao jogo do Inter e se encontra com Bernabei

Anna Francisca ao lado de Bernabei, durante troca do cartaz por camiseta. Arquivo Pessoal / Cleide Rosa

A pequena Anna Francisca, 10 anos, realizou sonhos na sua primeira viagem à Porto Alegre. Moradora de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, ela viajou 560 quilômetros, junto da mãe Cleide Rosa, para ver o jogo do Inter contra Cruzeiro, no Beira-Rio, e para pedir uma camiseta ao lateral Bernabei.

Os desejos foram realizados, e tudo por conta de uma vaca. Nas arquibancadas do estádio, Anna segurava um cartaz que dizia: “Bernabei, te amo; me dá sua camisa; vendi uma vaca para te ver”.

— Era um sonho da minha filha conhecer o Beira-Rio. E como nós nunca tivemos condições quando pequenos, priorizamos o desejo dela. Aí vendemos uma vaca e fomos para o jogo. Mas, nunca imaginávamos que daria todo essa repercussão — diz Cleide, mãe de Anna, em entrevista para Zero Hora.

A imagem viralizou nas redes sociais e chegou até o lateral argentino, que procurou a família pelo Instagram. Bernabei marcou o encontro com as duas no CT Parque Gigante, nesta segunda-feira (7).

— Foi um encontro surreal. Nunca esperávamos por isso e ele foi super gentil — conta a mãe.

Abraço de Anna com Bernabei no CT Parque Gigante. Arquivo Pessoal / Cleide Rosa

Cleide acrescenta que tudo deu certo para a viagem se realizar. A venda da vaca, que não tinha nome, ocorreu sem problemas.

— Surgiu a ideia de vendar e logo apareceu um comprador, foi tudo se encaixando. Segunda-feira (31) compramos a passagem e na quinta (3) estávamos viajando de ônibus — revela.

O jogador ficou emocionado com a história, ficou com o cartaz e repostou em suas redes sociais sobre o encontro com a pequena torcedora, que espera voltar mais vezes para apoiar o clube do coração.