Polícia revela que casca de banana estava dentro de copo plástico; defesa alega não haver crime racial em jogo do time feminino do Inter

Um novo elemento, revelado nesta segunda-feira (7), pode mudar o rumo do caso inicialmente tratado como ato de racismo na partida Inter e Sport pelo Brasileirão Feminino, no dia 31 de março, em Porto Alegre. Em nota, a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância (DPCI), sob a coordenação da delegada Tatiana Barreira Bastos, afirmou que, a partir de um vídeo cedido pelo clube, é possível ver a suspeita atirando um copo plástico em direção ao banco de reservas do time de Recife. Dentro dele estava a casca de banana.

Quem faz o arremesso é uma atleta de 18 anos, da base do Inter, que teve o contrato rompido. A defesa da jovem alega que ela não viu a casca de banana (imaginava que o copo estivesse vazio). A fruta havia sido servida como lanche para as jogadoras no intervalo do jogo. A Polícia Civil informa que outras testemunhas que estavam presentes no Sesc serão intimidas a prestar depoimento.

Logo após o gol de empate das visitantes, a comemoração adversária fez com que torcedores do Inter se exaltassem e arremessassem copos plásticos em direção ao banco de reservas do Sport.

— Não existem elementos suficientes a demonstrar qualquer prática de crime de intolerância racial ou de injúria racial. O que me parece o melhor enquadramento é o artigo 37 da lei de contravenções penais, que apura a prática de arremesso de objetos — afirma o advogado da suspeita, Eduardo Samoel Fonseca.

Nas arquibancadas do Sesc, além de jogadoras da base, também estavam torcedores colorados. A reportagem conversou com algumas pessoas.

— Foi um copo e essa banana estava dentro. Não foi um ato racista, todo mundo percebeu que não foi isso. Foi um ato indisciplinado, isso sim — relatou uma torcedora.

— Ela teve a atitude errada, inconsequente, de jogar um copo. E quando voou, vimos que saiu algo de dentro, que infelizmente era uma casca de banana. Mas deu para ver que não foi esse o intuito — contou outra.

A atleta não teve o nome divulgado e também não quis gravar entrevista. A família optou por não falar e quer preservar a jogadora. A jovem ficou abalada com as acusações e chegou a conversar com a psicóloga do Inter.

O clube foi informado da versão da atleta, mas ainda assim optou pela rescisão de contrato. O Inter não deverá divulgar as imagens.

Em nota, o clube apenas informou sobre a identificação da atleta. O STJD aplicou ao clube uma punição de três partidas com portões fechados no Brasileirão Feminino.

O que diz o artigo 37?

Na lei das contravenções penais, o artigo 37, que versa sobre arremesso ou colocação perigosa, trata de "arremessar ou derramar em via pública, ou em lugar de uso comum, ou do uso alheio, coisa que possa ofender, sujar ou molestar alguém". A multa é de R$ 2 mil.

