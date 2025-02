Empresário de volante pretendido pelo Inter diz que negócio está 90% concluído

Meio-campista é destaque do clube argentino. Gonzalo Colini / San Lorenzo

O Inter segue negociando a contratação do volante Elían Irala do San Lorenzo-ARG. O empresário do atleta não descarta uma negociação e indica a possibilidade de um acordo próximo de acontecer.

O clube argentino estaria, inclusive, buscando uma reposição para a iminente saída do volante de 20 anos.

O San Lorenzo já recebeu uma proposta oficial do Inter. Os gaúchos, no entanto, ficaram abaixo dos 7 milhões de dólares (R$ 40 milhões na cotação atual) pretendidos pelos argentinos. A última oferta colorada chegou nos 4 milhões de dólares (R$ 23 milhões).

Em contato com a reportagem de Zero Hora, o empresário de Elían Irala, Juan Oller, confirma o contato do Inter e diz que a negociação está avançada:

— 90% (concluída).

O agente, no entanto, não confirma se ela terá um desfecho feliz para o Colorado.

Além do Inter, o Brighton, da Inglaterra, também buscou informações sobre o jogador.

O problema está no tempo. A janela de transferências internacionais se encerra na sexta-feira (28).

Reposição

Segundo a imprensa argentina, o San Lorenzo-ARG trabalha na reposição de Irala. A ideia do clube argentino é repatriar o volante Jalil Elías, atualmente no Johor Darul Ta'zim da Malásia. O atleta teve uma passagem recente pelo Ciclón.