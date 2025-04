Inter tem 10 titulares e uma vaga aberta no time; saiba qual é

Carbonero marcou dois gols neste ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Em condições naturais de temperatura e pressão, neste momento, o Inter tem 10 titulares. A partida contra o Cruzeiro fixou Enner Valencia como o centroavante do time de Roger Machado. A vitória por 3 a 0 não foi o suficiente para definir quem entre Carbonero e Vitinho é o titular pelo lado direito de ataque.

Para a partida do fim de semana, o colombiano foi o escolhido. Parte da motivação por sua titularidade estava atrelada à presença de Valencia entre os titulares. O equatoriano é um jogador mais incisivo, enquanto Borré recua mais em campo e ajuda a equipe a ter maior posse de bola. Vitinho também é visto como um jogador mais vertical.

— Houve a necessidade de eu optar pela entrada do Carbonero, que tem menos profundidade do que o Vitinho, mas tem um jogo de retenção de bola melhor. Aí a gente tem a condição de cuidar um pouquinho mais da bola — explicou o treinador.

As características refletem os números dos dois jogadores. Tanto um quanto o outro revezou entre um lugar na escalação inicial e o banco de reservas.

Vitinho tem cinco gols e nove partidas como titular da equipe. André Ávila / Agencia RBS

Vitinho

O atacante marcou cinco vezes na temporada, com uma necessidade de 16 minutos para marcar um gol.

Seu ponto alto foram as partidas contra o Caxias, pelas semifinais do Gauchão. Ele decidiu o confronto de ida com duas bolas na rede. Na volta, marcou outra vez. O atacante ainda foi às redes contra São Luiz e Avenida.

Após o primeiro jogo contra os caxienses, Roger sintetizou em uma frase as caraterística do jogador vindo do Bragantino.

— É um jogador que procura sempre o gol.

Vitinho nem tenta tanto assim para vencer o goleiro adversário. Dados da plataforma SofaScore, ele chutou 22 vezes contra a meta adversária. Oito tiveram a direção do gol, cinco entraram.

Carbonero

O colombiano apresenta-se como um jogador mais associativo. Em suas jogadas, parte de fora para dentro do campo. São dois gols no ano, um a cada 342, em média. Eles saíram contra o São José e o Grêmio.

Para marcar os seus dois gols, o colombiano arrematou 13 vezes contra o gol adversário, seis na direção do gol.

— Vai ter uma alternância natural. Vou ter que contar com os jogadores nas melhores condições, menos desgastados. Hoje (domingo), começa a fazer algumas gestões — disse Roger.

Pelas falas do treinador, podem surgir duas duplas. Uma formada por Carbonero e Valencia, outra com Borré e Vitinho. Mas não apenas as características da combinação dos pares será observada, mas também o modo como o adversário atua.

Para a partida contra o Atlético Nacional, quinta-feira (10), pela Libertadores, Carbonero e Valencia devem começar a partida. A escalação da partida contra o Cruzeiro deverá se repetir.

A temporada em números

Vitinho

15 jogos

9 jogos como titular

6 jogos como reserva

840 minutos em campo

5 gols

168 minutos para fazer gol

0 assistência

Carbonero

13 jogos

7 jogos como titular

6 jogos como reserva

684 minutos em campo

2 gols

342 minutos para fazer gol

0 assistência

