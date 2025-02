Inter negocia saída de Wanderson para o Cruzeiro 

Wanderson deverá jogar no Cruzeiro em 2025. Ricardo Duarte / Inter.com

O Inter está negociando a saída de Wanderson para o Cruzeiro. A ideia do clube é abater a dívida que tem com os mineiros pela contratação do atacante Wesley. Os gaúchos devem R$ 7 milhões pela compra que ocorreu em fevereiro de 2024.

Para fechar o acordo, o Cruzeiro está quitando a dívida do Inter por Wesley. Além disso, o clube mineiro também pagará uma pendência financeira que o Colorado tem com Wanderson.

A operação total renderá mais de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) para os cofres gaúchos.

O Inter também tem uma dívida junto ao Krasnodar-RUS pela contratação do próprio Wanderson. O débito em aberto com os russos está na casa de 250 mil euros (aproximadamente R$ 1,5 milhão), que ainda serão pagos pelo Colorado.

A negociação pelo atacante foi confirmada pelo dono da SAF do Cruzeiro. Em entrevista à TV Band Minas, Pedro Lourenço falou sobre o acordo com o Inter.

— É verdade, estamos negociando. Conversei pessoalmente com o presidente do Inter. A gente tem uma dívida lá. Estão faltando poucos detalhes, mas ele deve aparecer na Toca logo — disse Pedro Lourenço.

Aos 30 anos, Wanderson tem contrato com o Inter somente até dezembro de 2025. O jogador não deve atuar contra o Caxias, pela semifinal do Gauchão, neste sábado (1º), no Beira-Rio.