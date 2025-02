Clube carioca deve quase R$ 17 milhões ao Inter

Atacante se recupera de grave lesão no joelho esquerdo.

O Vasco da Gama ainda não quitou os 2,8 milhões de euros (quase R$ 17 milhões na cotação atual) pela aquisição em definitivo do atacante David junto ao Inter.

Por o atleta ter atingido metas estabelecidas em contrato , o clube carioca ficou na obrigação de assinar um novo acordo com o jogador ainda em 2024.

Inicialmente , a ida de David ao Vasco ocorreu por empréstimo de uma temporada. Em contrato, no entanto, o Inter estipulou que caso o jogador fosse utilizado em 60% dos jogos, os cariocas deveriam exercer a compra do atleta.

O atacante alcançou a marca estipulada ainda em setembro do ano passado, mas, até agora, o Vasco não depositou os quase R$ 17 milhões ao Inter.

O clube gaúcho, até o momento, não entrou com ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.

O contrato de David assinado com o Cruzmaltino vai até dezembro de 2027. O ex-jogador colorado ainda não jogou na temporada de 2025.

O atacante se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Pelo Inter, foram 39 jogos e apenas dois gols marcados.

