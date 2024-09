O empate entre Vasco e Flamengo, no Maracanã, domingo (15), garantiu alguns milhões para o Inter. A escalação do atacante David, que pertence ao Colorado e defende o cruzmaltino por empréstimo, garantiu a meta para aquisição pelos cariocas do atleta por 2,8 milhões de euros (R$ 17,3 milhões na cotação atual). A transferência será oficializada nos próximos dias.