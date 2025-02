Inter se aproxima da contratação de zagueiro que atua na Dinamarca

Zagueiro Juninho atuou no Bahia entre 2019 e 2021.

O Inter tem negociações avançadas para contratar o zagueiro Juninho , do Midtjylland, da Dinamarca. O reforço pode ser anunciado nesta quinta-feira (27).

O atleta de 30 anos já esteve na mira colorada no início deste ano . Na época, o Inter teria feito uma proposta de 800 mil euros (R$ 5 milhões), recusada pelo clube dinamarquês.

Contudo, nos últimos dias, as negociações avançaram, e o atleta — uma indicação de Roger Machado. A nova proposta do Inter estaria na casa de 1,5 milhão de euros, e Juninho assinaria por três anos.

Juninho está no Midtjylland desde 2021, quando foi adquirido do Palmeiras por 1,6 milhão de euros. Em três anos e meio, o jogador disputou 113 jogos pelo clube dinamarquês, marcando cinco gols e dando cinco assistências e sendo utilizado ocasionalmente como lateral-esquerdo. Na atual temporada, o defensor vem sendo um reserva assíduo do técnico Thomas Thomasberg.