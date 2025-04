Expansão militar da China é 'assombrosa', afirma secretário-geral da Otan

Também deseja que os aliados da região Ásia-Pacífico reforcem suas capacidades militares diante da China e da Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos querem cada vez mais que a Otan se envolva mais (na região). Não no sentido do artigo 5, e sim no sentido de projetar poder, de apoio mútuo dentro da Otan", declarou Rutte.