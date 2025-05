Técnico do Inter tem nome publicado no BID e vai estrear no Brasileirão Feminino

Maurício está em sua segunda passagem pelo Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

Agora é oficial. O técnico Maurício Salgado, enfim, poderá fazer sua primeira partida na casamata colorada. O comandante das Gurias Coloradas aguardava a liberação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Maurício havia sido anunciado ainda no dia 27 de abril, depois da demissão de Jorge Barcellos. Por conta do processo de rescisão com o Flamengo, acabou ficando de fora dos jogos contra Grêmio, Real Brasília e 3B da Amazônia.

O entrave foi resolvido nestes últimos dias. Depois da rescisão ter sido publicada no BID, o treinador teve o novo contrato publicizado na noite desta quinta-feira (8).

Com isso, Maurício Salgado fará sua estreia à frente das Gurias Coloradas já neste sábado (10), quando a equipe vai encarar o Juventude, pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo será às 21h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

Esta será a segunda passagem do treinador pelo clube. Em 2023, quando deixou Porto Alegre, o comandante se despediu com 134 jogos, três títulos gaúchos e o vice-campeonato brasileiro de 2022, garantindo ainda inédita vaga para a primeira Copa Libertadores no ano seguinte.