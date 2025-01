Após desempenhos preocupantes neste início de ano, Inter busca solução para a lateral direita

Nathan (E) e Aguirre não convenceram até agora. Montagem sobre fotos de Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Foi um tempo para cada lateral. E nem Braian Aguirre nem Nathan convenceram a torcida do Inter sobre a titularidade do lado direito da defesa. Diante do São José, os dois candidatos à vaga deixaram mais interrogações do que certezas. A disputa está aberta. Mais do que isso: a insegurança pode fazer o clube ir ao mercado procurar alternativas.

Na partida de terça-feira (28), Braian Aguirre atuou na etapa inicial. Seus números estampam a falta de efetividade. Mesmo tendo mais de meia hora de 11 contra 10, só deu um cruzamento (e errado). Foi driblado uma vez, em um lance até perigoso do adversário, perdeu a posse em cinco oportunidades e teve apenas 19 ações com a bola.

Nathan, que teve todo o segundo tempo com um jogador a mais, conseguiu alguns números um pouco melhores mas longe de empolgar. Ganhou o dobro de duelos, por exemplo, teve 28 ações com a bola, tentou dois cruzamentos (nenhum deles achou jogadores colorados).

Em defesa dos dois jogadores, nenhum deles tem ritmo de jogo. Aguirre havia jogado pelo Lanús em 14 de agosto de 2024, depois, sua única partida pelo Inter havia sido o 1 a 0 em cima do Vasco, em São Januário, em 21 de novembro. Só em 2025 conseguiu sequência, sendo que começou os confrontos com México e Guarany de Bagé na lateral esquerda.

Nathan tinha uma defasagem ainda maior. Ele entrou em campo por quatro minutos contra o Juventude em 1º de setembro do ano passado, quase quatro meses depois de sua última partida, pelo Famalicão, em 17 de maio (da qual ele também saiu do banco).

O lateral ex-Santos, inclusive, esteve perto de sair. Segundo o diretor executivo André Mazzuco, essa foi a razão para ele não participar de toda a pré-temporada:

— Nathan tem contrato conosco até o meio de ano. Conversamos com ele, jogou pouco por conta da concorrência. E com a lesão do Bruno foi integrado ao grupo. Tinha uma negociação em andamento, mas como não se concretizou, está com gente.

Para Roger, ainda é cedo para fazer afirmações definitivas. O treinador credita à falta de sequência e ao início da temporada o desempenho abaixo das necessidades do time.

— Aguirre precisa de ritmo. É começo da temporada. Os laterais percorrem os 100 metros do campo, fazem muitos carretos a cada 45 minutos, e precisam estar na plenitude de sua forma. São três semanas de treinamentos, é impossível ter nessa função volume ofensivo que a gente gosta — comentou.

O técnico colorado também avaliou a atuação da sua outra opção para a lateral direita:

— A ideia de ter Nathan era pela característica diferente, com um jogo mais associado, com vitória pessoal pela característica que tem com a bola. Aguirre procura mais o espaço e não tinha no ultimo terço. Nathan nos deu mais vitória pessoal. É uma posição que ficou aberta com a saída do Bruno Gomes.

Até por isso, a direção dá uma observada no mercado. Mariano, ex-Fluminense e Atlético-MG, foi sondado. O jogador está sem contrato após o encerramento de seu vínculo com o clube mineiro. Ele fará 39 anos em julho, o que deixa dúvidas sobre a validade desta contratação. Mas dá um indício sobre qual caminho o Inter percorrerá caso Aguirre e Nathan não deem uma resposta satisfatória nas próximas semanas.

Como foram os laterais-direitos contra o São José

Braian Aguirre

1 drible sofrido

2 cortes

2 duelos ganhos

5 perdas de posse

19 ações com a bola

10 passes certos

5 passes errados

0 cruzamento certo

1 cruzamento errado

1 drible concluído

Nathan

0 drible sofrido

4 cortes

4 duelos ganhos

6 perdas de posse

28 ações com a bola

14 passes certos

4 passes errados

0 cruzamento certo

2 cruzamentos errados

2 dribles concluídos

Fonte: Sofascore