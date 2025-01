Com lesão de Bruno Gomes, Inter avalia volta de Nathan

Nathan tem contrato com o clube gaúcho até junho deste ano. Ricardo Duarte / Inter

A lateral direita virou uma prioridade para o Inter no mercado. Com a lesão de Bruno Gomes, o clube buscará uma reposição em nível de titularidade. A avaliação colorada é de que a perda do titular impacta diretamente a equipe de Roger Machado. Como Braian Aguirre ainda não está afirmado, será necessário fazer outra contratação para o setor.

Enquanto isso, o departamento de futebol também avalia a volta de Nathan. Emprestado pelo Santos ao Inter desde o ano passado, o lateral não estava nos planos para 2025 e treinava em turno inverso.

Já houve uma conversa com Roger para que Nathan possa ser utilizado nos treinamentos. O contrato do jogador com o Inter vai até junho de 2025.

Além da lateral direita, a zaga e a lateral esquerda também são carências identificadas. A direção garante foco para buscar reforços para as posições, mas a situação financeira tem sido um limitador.

Produção: Bruno Flores