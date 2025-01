Inter sonda lateral-direito ex-Atlético-MG

Jogador estava no Galo desde 2020. Pedro Souza / Atletico-MG

A lesão no joelho esquerdo de Bruno Gomes fez o Inter recalcular a rota no planejamento de contratações. O clube precisa trazer um lateral-direito para disputar posição com Braian Aguirre e Nathan, já que ambos tentam se firmar na equipe titular. Um nome sondado é de Mariano, ex-Atlético-MG e Fluminense, livre no mercado.

O debate no Departamento de Futebol do Colorado envolve a idade do atleta e, por consequência, a condição física. Mariano completará 39 anos em 23 de junho. A carreira do ala é enaltecida. Ele passou pelo Bordeaux-FRA, Sevilla-ESP e Galatasaray-TUR e, desde 2020, atuou em Minas Gerais.

No Galo, perdeu espaço nos últimos meses para jogadores mais jovens. A última partida, antes de finalizar o contrato foi na final da Libertadores, no segundo tempo, na derrota para o Botafogo, na Argentina. Publicamente, o lateral admite a ideia de encerrar a carreira no final de 2025, mas ainda não fechou com outra equipe.

Por enquanto, o Inter apenas fez uma consulta e analisa a investida. A informação foi confirmada pelo estafe em contato com Zero Hora. Há dirigentes que defendem o nome pela qualidade e experiência dentro da filosofia de “negócio de ocasião”, mas outros compreendem que é preciso tentar outra alternativa.

Bruno Gomes, volante de origem, deve ficar à disposição somente no último trimestre de 2025. A leitura é que Mariano poderia ser uma solução no período sem custar tanto. A questão é ventilada internamente e não é completamente descartada.