Inter apresenta novo supervisor para o futebol feminino

O Inter apresentou, neste domingo (16), o novo supervisor do departamento feminino . Trata-se de Guilherme Cajueiro, de 26 anos. Formado em educação física, ele trabalha com futebol há quatro anos.

Cajueiro estava no América-MG, onde atuou junto à gerente de futebol feminino do Inter, Luiza Parreiras. Foram duas temporadas no Coelho. Antes disso, Guilherme também trabalhou no Betim-MG. Agora, ele chega para reforçar o staff de Gurias Coloradas.