A lateral esquerda do Inter, possivelmente a posição mais contestada do time, tem um novo titular. Desde o intervalo da partida contra o Rosario Central, há uma semana, Renê perdeu o lugar para Alexandro Bernabei. O argentino de 23 anos atuou contra o Bahia, teve o desempenho elogiado e deve seguir na equipe contra o Palmeiras, no próximo domingo. É uma reviravolta na história do jogador em Porto Alegre.