Sofrendo com desfalques no setor ofensivo e com a missão de recuperar um ataque que no momento é o pior do Brasileirão, Roger Machado tem no jovem Gabriel Carvalho uma carta na manga para tentar uma melhora na criação da equipe. Para isso, o treinador aposta em uma adaptação do garoto como o que chamou de “meia-ponta”. O Desenho Tático de Zero Hora explica a forma como Roger pretende utilizar Carvalho.