Na autoanálise sobre as desclassificações recentes em Copa do Brasil, Sul-Americana e Gauchão, o Inter considerou o aspecto mental como um dos fatores que pesaram nos insucessos. Agora, o clube aprofunda a busca por um profissional específico na área da psicologia esportiva para trabalhar com o grupo de jogadores. Entretanto, há dificuldades para localizar alguém especializado na função.