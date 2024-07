A sequência sem vencer no Brasileirão persiste. Na noite deste sábado (27), o Colorado empatou com o Bahia, em 1 a 1, na Fonte Nova, em Salvador, pelo Brasileirão. David Duarte abriu o placar, enquanto Borré deixou tudo igual. Agora, o técnico Roger Machado terá uma semana para preparar a equipe para o jogo contra o Palmeiras, no domingo (4), no Beira-Rio.