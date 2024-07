A terça-feira (30) foi de protesto no CT Colorado em Alvorada. Cerca de 50 torcedores foram até o local e, com faixas e gritos, protestaram contra o mau momento vivido pela equipe. Os jogadores, o presidente Alessandro Barcellos e os integrantes do departamento de futebol Felipe Becker e Magrão foram os mais cobrados. Com o uso de bombas de gás, o grupo foi dispersado pelo policiamento após o arremesso de objetos em direção aos policiais.