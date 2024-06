O gosto amargo da derrota para o Belgrano, na terça-feira (29), trouxe um ambiente de pressão para a direção colorada em razão da escolha de Barueri como palco do duelo pela Sul-Americana. O exemplo do rival Grêmio, que venceu o jogo pela Libertadores, no Couto Pereira, em Curitiba, com maior presença de torcida, também contribuiu. Para amenizar as críticas, o clube agendou o retorno ao sul do país nas próximas semanas, com o objetivo de se aproximar, ao menos um pouco, dos torcedores.