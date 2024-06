Mais de um mês depois do último jogo do Inter em Porto Alegre — o empate contra o Atlético-GO em 28 de abril —, o Centro de Treinamento (CT) do Parque Gigante, às margens do Guaíba, segue tomado pelas águas. Imagens desta quarta-feira (29) mostram que os campos ainda estão alagados. Uma equipe do clube já entrou no local e trabalha no levantamento de danos.