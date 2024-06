A volta do Inter aos gramados após a parada por conta da enchente no Rio Grande do Sul foi com derrota para o Belgrano, resultado que acabou com suas chances de avançar direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. GZH aponta o que deu certo e o que deu errado para o time gaúcho na partida disputada na noite de terça-feira (28), na Arena Barueri.