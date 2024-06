A volta do Inter aos jogos depois da parada de um mês veio com derrota de 2 a 1 para o Belgrano, na noite desta terça-feira (28), em Barueri. No jogo, o técnico Eduardo Coudet optou por uma formação bastante ofensiva, tendo desde o início um quinteto formado por Mauricio, Alan Patrick, Wesley, Borré e Valencia. Fernando foi o único volante escalado. O Desenho Tático de GZH mostra como foi o funcionamento da equipe — e as dificuldades ao longo da partida.