A volta do Inter após um mês de parada foi com resultado negativo. Na noite desta terça-feira (28), o Colorado saiu na frente, mas cedeu a virada para o Belgrano, em Barueri. Com a derrota de 2 a 1, o time gaúcho não tem mais chances de ficar com o primeiro lugar do Grupo C da Copa Sul-Americana. Veja os lances da partida.