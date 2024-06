O reencontro do Inter com o futebol teve quase todos os mesmos elementos de antes da parada. O time teve uma atuação de posse de bola, controle, algumas chances, vantagem e, em um apagão, permitiu a virada. Na Arena Barueri, perdeu por 2 a 1 para o Belgrano, pela sexta rodada da Copa Sul-Americana (Borré marcou o gol). Com o resultado, não tem mais chances de ser primeiro do grupo. E terá de somar ao menos quatro pontos nos dois jogos atrasados para chegar ao playoff contra algum terceiro colocado da Libertadores.