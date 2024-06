Camisa 10 do Inter, o meia Alan Patrick voltou a atuar em jogos oficiais depois de quase 50 dias nesta terça-feira (28). O retorno do jogados, que sofreu uma lesão na coxa contra o Real Tomayapo em abril, foi amargo, com uma derrota do Colorado para o Belgrano, por 2 a 1, que complicou a vida da equipe gaúcha na Copa Sul-Americana.