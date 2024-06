Ao mesmo tempo que o Inter perdia para o Belgrano por 2 a 1, em Barueri, Delfín e Real Tomayapo fizeram um jogo eletrizante no Equador pela outra partida do Grupo C da Copa Sul-Americana. No final das contas, os equatorianos venceram por 4 a 3 e abriram vantagem sobre os gaúchos na classificação da chave.