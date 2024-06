O Inter perdeu para o modesto Belgrano na retomada dos jogos, após longa parada em razão das enchentes no RS. De virada, levou 2 a 1 em Barueri e não tem mais chance de se classificar em primeiro lugar em um grupo constrangedoramente fácil da Copa Sul-Americana. Vai para as duas últimas rodadas precisando de quatro pontos em seis para ser segundo e jogar uma repescagem com um eliminado da Libertadores, se quiser seguir na competição. Para o tamanho do Inter, deprimente.