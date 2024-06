Depois de um mês sem jogar em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Inter está escalado para uma partida oficial. Nesta terça-feira (28), diante do Belgrano, pela Sul-Americana, o colombiano Rafael Borré e o equatoriano Enner Valencia atuam juntos pela primeira vez. A partida é válida pela sexta rodada do Grupo C e ocorre às 21h30mim, na Arena Barueri, em São Paulo.