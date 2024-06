Logo após a “obrigação”, termo utilizado pelo presidente Alessandro Barcellos para a retomada da temporada, o Inter se mobilizou para colocar em prática uma ação de marketing com os seus uniformes na partida contra o Belgrano. Apesar da derrota por 2 a 1, na Arena Barueri, a campanha emblemática conseguiu o objetivo de um recado institucional sobre a enchente no Rio Grande do Sul. GZH traz bastidores sobre o acontecimento que marcou a semana no futebol brasileiro.