A volta do Inter ao futebol teve emoção, homenagem, esperança e decepção. Diante do Belgrano, na Arena Barueri, o Colorado fez uma linda recordação às vítimas da enchente, usando uma camisa suja de lama para lembrar da tragédia climática, jogou bem em quase todo o primeiro tempo, saiu na frente com Borré, mas em três minutos levou dois gols, permitiu a virada e agora só poderá avançar na Sul-Americana se passar por um playoff contra algum terceiro colocado da Libertadores. E para chegar a esse segundo lugar, terá de somar quatro pontos nas duas partidas atrasadas.